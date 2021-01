Share Pin 0 Condivisioni

Covid, Ladispoli: Grando indica le disposizioni del Decreto ponte 7-15 gennaio –

“Ecco le principali disposizioni del Decreto ponte 7-15 gennaio 2021.” Ad affermarlo via social il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

“Nuovo decreto legge, in vigore da oggi fino al 15 gennaio. – prosegue il primo cittadino –

Queste sono le misure imposte dal Governo:

giovedì 7 e venerdì 8 gennaio: GIORNI GIALLI;

* Vietati gli spostamenti fra regioni;

* Ci si potrà muovere all’interno della propria regione;

* Sempre consentito il ritorno nella propria residenza, domicilio o abitazione;

* Bar e ristoranti aperti fino alle 18 con asporto fino alle 22;

* Negozi e centri commerciali aperti fino alle 20;

* Nidi, primaria, superiori di primo grado in presenza;

* Scuola superiore di secondo grado in DAD;

* Coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5;

sabato 9 e domenica 10 gennaio: GIORNI ARANCIONI;

* Vietati gli spostamenti fra regioni e fra comuni, salvo casi di necessità, lavoro o urgenza. Occorre l’autocertificazione;

* Gli abitanti dei comuni con meno di 5 mila abitanti possono muoversi fuori dal proprio comune in un raggio di 30 chilometri;

* Sempre consentito il ritorno nella propria residenza, domicilio o abitazione;

* Ristoranti e bar chiusi, con possibilità di fare asporto fino alle 22 e consegne a domicilio senza limiti di orario;

* Negozi aperti, ma centri commerciali chiusi;

Da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio;

* le misure dipenderanno dalla divisione in fasce di colore in base ad una prossima ordinanza del Ministero della Salute che al momento deve essere emanata. Vi terremo aggiornati in merito

* Nidi, primaria, superiori di primo grado in presenza

* Scuole superiori di secondo grado in presenza al 50%Fino al 15 gennaio:

* Nelle Regioni rosse una volta al giorno ci si può spostare verso un’abitazione privata della propria Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone e con figli minori di 14 anni o persone disabili e non autosufficienti.

http://www.ancilazio.it/nuovo-dl-ecco-le-misure-anti…/“