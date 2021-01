Share Pin 0 Condivisioni

L’allenatore del Cerveteri ha vissuto un periodo particolare da tecnico durante lo stop dei campionati

Calcio, Mariani: “Il Cerveteri vi farà divertire, con questi tifosi e questa società possiamo arrivare lontano” –

Alberto Mariani guarda al futuro con un presente, causa covid, povero di contenuti.

Calcio, Mariani: “Il Cerveteri vi farà divertire, con questi tifosi e questa società possiamo arrivare lontano”

L’allenatore del Cerveteri con lo stop dei campionati ha, come tutti, ha vissuto un periodo particolare da tecnico.

Allenamenti distanziati, partite annullate, il calcio imprigionato dal maledetto virus sa poco di pallone. Mariani, un passato da calciatore con questa maglia, a fine anni ottanta fu allenato da Vincenzo Ceripa e fu compagno di squadra di Fabrizio Carbone, due personaggi del calcio etrusco.

Con Cerveteri ha avuto dei rapporti in passato..

“I colori verdeazzurri li ho indossati ed ho un ottimo ricordo. Ho impresse le immagini di questo campo, del calore del pubblico. Una piazza speciale, quando sono in campo ritorno indietro con la mente. Il presente è diverso, è cambiato un po’ tutto. Rimango convinto che questa città merita di più”.

State lavorando per questo?

“Il presidente Iurato già lo conoscevo, ho allenato suo figlio a Salerno. C’ è un rapporto di fiducia, non ci fa mancare nulla. Ha grandi ambizioni, vuole crescere. E’ determinato, spinto dalla voglia di vincere .

Sa trasmettere la carica giusta, è un acceleratore di motivazioni. Dobbiamo ripagarlo , spero presto e con risultati positivi”.

Lo scorso anno a Rieti in C, ora a Cerveteri in Eccellenza?

“Iurato mi ha coinvolto, non potevo dirgli di no. Al di là della categoria non è mutato il mio entusiasmo.

Vivo a Grosseto, non è dietro l’angolo. Qui c’è passione, quando le cose le fai con piacere non ci sono distanze che tengono”.

E per il 2021?

“E’ stato un anno funesto, la salute è al primo posto. Parlando di calcio mi rammarico di non aver mostrato ai tifosi la squadra. Siamo un bel gruppo, se si riprenderà ci toglieremo grandi soddisfazioni

Certo mi piacerebbe giocare davanti i tifosi, Cerveteri ha una tifoseria sanguigna e calorosa . Ed a loro che vorrei augurare un anno nuovo pieno di soddisfazione e grandi risultati”.

Fa.No.

(torna a Baraondanews)