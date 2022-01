Covid, in Italia 101.762 nuovi casi e 227 decessi: il bollettino di lunedì 10 gennaio 2022 –

Nelle ultime 24 in Italia si sono registrati 101.762 casi e 227 decessi. I nuovi positivi sono emersi da 612.821 tamponi, portando la positività in risalita al 16,6%. E attualmente i positivi al Covid nel nostro Paese sono 2.004.597, secondo il bollettino del ministero della Salute.

Ancora in crescita dunque la curva soprattutto se si prende in considerazione il dato di lunedì scorso quando i casi accertati furono 68.052, facendo quindi registrare una crescita settimanale del 50%, ma in rallentamento da qualche giorno (ieri i nuovi positivi erano stati 155.659). Sempre in salita anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a 1.606, mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717), 16.340 in totale, sempre secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute.