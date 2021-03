Share Pin 1 Condivisioni

Covid Fiumicino, Montino: “Troppo alto il numero dei nuovi positivi” –

“I dati di oggi della Asl RM3 non sono affatto incoraggianti. Non soltanto aumenta il totale dei positivi che sale a 229, ma sono davvero tanti i nuovi casi registrati in appena due giorni”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“I nuovi positivi sono, infatti, 27 mentre sono 12 i guariti – sottolinea il sindaco -. L’età media sale a 42 anni e sale, naturalmente, anche il rapporto con la popolazione totale che è pari a 0.28”.

“Isola Sacra e Fiumicino insieme contano, ancora, il numero maggiore di contagi con il 64% – prosegue Montino -. E rimangono alte le percentuali anche in altre località come Maccarese (9%), Fregene (7%) e Parco Leonardo (7%)”.

“Tutta la Regione sta vedendo un incremento dei casi – spiega il sindaco -: solo nell’ultima settimana si è registrato un aumento del 30%. Una cifra altissima che ci porta al limite della zona arancione. Vedremo nelle prossime ore quali saranno le decisioni delle autorità competenti in merito”.

“Intanto domenica 7 marzo Torre Clementina sarà di nuovo chiusa alle auto dalle 8 alle 18 – conclude Montino -. Visti i risultati di domenica scorsa, abbiamo deciso di prolungare la pedonalizzazione della strada fino alla scadenza dell’ultimo DPCM varato dal governo e salvo ulteriori restrizioni che dovessero essere decise nei prossimi giorni. E soprattutto alla luce dei nuovi dati, torno a ripetere il mio appello alla massima prudenza da parte di tutte e tutti. Usate il buon senso, all’aperto, nei locali e nelle case. Rispettate le regole, indossate la mascherina, mantenete le distanze, lavate spesso le mani. E lo stesso appello al rispetto per le regole vale anche per i ristoratori e i gestori dei locali: i controlli saranno severissimi”.