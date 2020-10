Share Pin 12 Condivisioni

Il capogruppo della Lega, Luca Quintavalle punta i riflettori sui numeri e punta il dito contro i “tifosi del nulla”

“Covid: a Ladispoli situazione in linea con i dati delle altre città della Asl Roma 4” –

0,26/0,28%. E’ questa la percentuale di positivi (nella maggior parte dei casi asintomatici o con sintomi lievi e in isolamento domiciliare) nella città balneare di Ladispoli, rapportata al numero complessivo della popolazione: circa 42mila abitanti.

A puntare i riflettori sul dato è il capogruppo della Lega, Luca Quintavalle che punta il dito contro chi in questi giorni “ha confuso il confronto politico con un becero sciacallaggio, tentando di far passare il messaggio di una Ladispoli in balia del virus Covid-19”.

“Mi dispiace per questi ‘tifosi del nulla’ – ha proseguito Quintavalle – ma a Ladispoli la situazione è in linea con i dati delle altre città che ricadono nella competenza della Asl Roma 4”.

“Anzi, in alcuni casi la percentuale di positivi rispetto al numero di abitanti è addirittura più bassa”.

Il capogruppo della Lega raccomanda comunque prudenza: “Non si deve minimizzare e noi non lo abbiamo mai fatto, il Sindaco si è appellato più volte al senso civico dei ladispolani, invitandoli a intraprendere tutte le misure idonee a contenere questa epidemia, e sono stati intensificati i controlli sul rispetto delle prescrizioni con l’ausilio delle associazioni di volontariato”.

“La situazione è seguita con molta attenzione — ha proseguito Quintavalle – il drive in che sta operando in questi giorni, processa circa 400 tamponi giornalieri ed è fisiologico che ci sia un aumento delle positività”.

“Fortunatamente la maggior parte dei positivi è asintomatico o presenta sintomi lievi”.

“Chi cerca il confronto con la maggioranza lo faccia su altri temi, perché è vergognoso tentare di colpirci sfruttando quella che è a tutti gli effetti un’emergenza sanitaria mondiale”.

“Come capogruppo della Lega ringrazio il personale della Asl Rom4, le forze dell’ordine, la Polizia locale e tutti i volontari che sono in prima linea, quotidianamente, per aiutare la cittadinanza ad affrontare al meglio questo momento così delicato”.