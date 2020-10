Covid a Ladispoli, Grando: “Niente criticisimi, ma non sottovalutate la situazione”

Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco preannuncia anche la nuova ordinanza regionale che probabilmente reintrodurrà didattica a distanza e coprifuoco

Oggi nella nostra città sono stati registrati 13 nuovi casi di persone positive al Covid-19.Di queste 11 sono riconducibili alla RSA San Luigi Gonzaga, dove attualmente sono positive 25 persone: 20 ospiti della struttura (10 sono ricoverati) e 5 operatori.Nella nostra città i numeri totali sono i seguenti: 140 persone positive e 147 in isolamento fiduciario.A tutti loro vanno i migliori auguri di pronta guarigione.Ad oggi il numero dei positivi a Ladispoli è pari allo 0,34% rispetto al totale della popolazione residente.Come potete vedere dalla tabella sottostante i nostri dati sono in linea con quelli delle altre città che fanno parte del distretto Asl Roma 4.Non siamo ancora in una situazione critica ma, visto il trend in costante aumento ovunque, non possiamo permetterci passi falsi.A breve verrà emanata una nuova ordinanza dalla Regione Lazio con la quale verranno introdotte ulteriori misure di contenimento.Vi invito nuovamente a non sottovalutare la situazione e a rispettare in maniera rigorosa le prescrizioni anti covid.