Coronavirus, si va verso il coprifuoco e la didattica a distanza nel Lazio

Secondo numerose fonti il presidente Zingaretti firmerà in serata l’ordinanza

Secondo quello che riportano numerose fonti, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sta per firmare l’ordinanza che stabilirà il coprifuoco dalle 24 alle 5 del mattino e che reintrodurrà la didattica a distanza per almeno il 50% degli studenti. Il provvedimento sembrerebbe essersi reso necessario a causa dell’impennata di contagi che non accenna a diminuire. Proprio per questo verranno potenziati anche i posti di terapia intensiva