Fratelli d’Italia plaude il sindaco Sabina Granieri e la sua amministrazione per come stanno gestendo l’emergenza

Covid-19, Silvestroni (FdI): ”La Regione sostenga la pianificazione fase 2 Nerola”

“Complimenti al sindaco di Nerola Sabina Granieri e alla sua amministrazione per come stanno gestendo l’emergenza coronavirus e per la strategia che stanno attuando per pianificare anche la ripresa economica del territorio.

Infatti, dopo la riapertura della zona rossa e dopo la sperimentazione del test rapido che ha visto il comune di Nerola fornire un contributo alla scienza, oggi il sindaco ha annunciato l’imminente realizzazione di un bando per destinare finanziamenti comunali fino a 60mila euro rivolti alle piccole e medie imprese, alle attività commerciali, turistiche e agricole, che vorranno riorganizzarsi dopo l’emergenza Covid-19.

Fratelli d’Italia plaude a questa iniziativa e auspica il sostegno trasversale delle istituzioni a cominciare dalla Regione Lazio, alla quale Granieri si è rivolta in queste ore proponendo un sistema di cofinanziamento.

Sostenere la Fase 2 dei territori maggiormente colpiti è fondamentale, e il comune di Nerola in poco tempo ha dimostrato di come si possa uscire da una drammatica Fase 1 trasformando la crisi in modello di ripresa sanitaria e, siamo sicuri, a breve anche economica” lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.