Nel mirino delle forze dell’ordine le persone inadempienti che si spostano senza giustificato motivo. Appello a non assaltare i supermercati

Serrati controlli da parte delle forze dell’ordine a Civitavecchia per quelle persone inadempienti che si spostano senza giustificato motivo.

Ad annunciare il pugno duro l’unità di crisi del comprensorio dopo l’incontro di questa mattina alla presenza delle forze dell’ordine, autorità di sistema portuale, la Asl Roma4, le dogane, la Croce Rossa e alla presenza del sindaco di Civitavecchia e con i sindaci del Coi.

Dal territorio arriva anche l’appello di non assaltare i supermercati.

Dal tavolo arrivano ancora una volta le raccomandazioni per il rispetto del Dpcm del governo Conte: lavarsi bene le mani, non stringere le mani altrui, non toccarsi bocca, naso e occhi.

Appello anche alle persone anziane: non uscire di casa. Sono attivi in ogni comune, infatti, i numeri per l’assistenza a domicilio, per vivere e medicinali.