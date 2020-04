Condividi Pin 7 Condivisioni

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

Covid-19, prosegue la sanificazione delle strade a Bracciano

Prosegue la sanificazione delle strade nell’ambito delle attività di Protezione Civile legate all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma nel comune di Bracciano tra Via Principe di Napoli e Piazza 1 Maggio nei pressi della Stazione FS, all’esterno dei locali di vendita e zone di aggregazione in genere.

La squadra è poi intervenuta nel corso della settimana anche nel Comune di Colleferro, in Piazza Nassirya, Corso Garibaldi, Via Nobel, Via Michelangelo, Piazza Moro, Corso Turati e Piazza Italia e al residence Colle Elefante.

Gli interventi sono poi proseguiti nel Comune di Gavignano, in Via Roma, Via Aldo Moro e Piazza Repubblica.