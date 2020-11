Share Pin 2 Condivisioni

Covid-19 Ladispoli: il Comune rende noto le procedure per la raccolta dei rifiuti urbani –

Così in una nota il Comune di Ladispoli: “L’Amministrazione comunale rende noto le procedure sul come eliminare i rifiuti urbani che, in questo periodo di emergenza sanitaria, richiede regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus.

Se si è positivi al test o in quarantena obbligatoria, ad esempio, la raccolta differenziata viene sospesa (occorre contattare la Tekneko al numero verde 800598114, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 o inviare una mail a [email protected]) tutti i rifiuti vanno messi nell’indifferenziato chiusi in due sacchetti resistenti.

La raccolta del secco indifferenziato avverrà a seconda della zona di appartenenza: Cerreto –Campo Sportivo il lunedì; Case sparse –San Nicola il martedì; Faro-Miami e Case popolari il mercoledì; Caere Vetus – Cantinaccia il giovedì; Centro il venerdì.

Se invece non si è positivi e non si è in quarantena la raccolta porta a porta continua con alcune accortezza smaltendo, ad esempio, i fazzoletti o rotoli di carta nel secco indifferenziato.

Si raccomanda di igienizzare i contenitori da esporre al suolo pubblico e di movimentarli solo con guanti monouso.”

https://www.comunediladispoli.it/covid-19-queste-le-procedure-per-la-raccolta-dei-rifiuti-urbani/notizia