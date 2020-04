Condividi Pin 10 Condivisioni

Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri a Radio Capital

“Covid-19, la normalità tornerà quando avremo un vaccino” –

“La normalità tornerà solo quando avremo un vaccino”. Lo ha detto a Radio Capital il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri.

“Fino ad allora – ha proseguito Sileri – avremo accuratezza nei contatti e senso di responsabilità che guiderà la ripresa e la riapertura delle attività”.

“Nelle prossime settimane dovrà essere potenziata la medicina preventiva sul territorio”.

“I test seriologici a disposizione sono tanti, vanno uniformati su scala nazionale. E vanno uniformate le indicazioni su a chi fare i test, non possiamo pensare di farli a tutti gli italiani”.

E a proposito di test, come riporta La Repubblica, un’azienda italiana ha annunciato di aver completato al Policlinico San Matteo di Pavia gli studi per il lancio di un nuovo test seriologico ad alto volume di processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal coronavirus.