Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco: “Un bellissimo pensiero, una meravigliosa ora di musica da ascoltare per allietare questo periodo così difficile per tutti noi”

Covid-19, il Gruppo bandistico cerite dona 300 cd alla Città

Covid-19, il Gruppo bandistico cerite dona 300 cd alla Città

“Ieri mi ha chiamato il Maestro Augusto Travagliati, Direttore del Gruppo Bandistico Cerite” ha dichiarato sui social il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“In accordo con il Presidente Aurelio Badini e i musicisti e le musiciste ha deciso di fare un grande regalo a Cerveteri: ci hanno donato infatti 300 CD con la registrazione integrale del concerto di alcuni anni fa nel nostro Centro Storico.

Verranno consegnati insieme ai pacchi alimentari per le famiglie più in difficoltà. Un bellissimo pensiero, una meravigliosa ora di musica da ascoltare per allietare questo periodo così difficile per tutti noi”.