L’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti chiarisce le modalità da adottare

Covid-19, Cerveteri: modalità di conferimento rifiuti per soggetti in quarantena o positivi al virus

Covid-19, Cerveteri: modalità di conferimento rifiuti

per soggetti in quarantena o positivi al virus

In questi giorni l’Amministrazione comunale di Cerveteri sta ricevendo quotidianamente richieste di chiarimenti su come procedere con la raccolta dei rifiuti per gli utenti posti in quarantena fiduciaria o positività al tampone, in questa fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

L’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti, nel merito spiega: “Sin da inizio emergenza sanitaria legata al COVID-19, così come previsto dall’Istituto Superiore di Sanità, al fine di tutelare la salute di tutti, cittadini e operatori ecologici, il Comune di Cerveteri ha attivato un servizio dedicato esclusivamente alla raccolta dei rifiuti per i cittadini posti in quarantena fiduciaria o positivi al virus. I cittadini interessati devono immediatamente sospendere il conferimento dei rifiuti con il sistema abituale.

L’utente sarà contattato telefonicamente e gli saranno fornite tutte le indicazioni sulle nuove modalità di raccolta rifiuti e i giorni di esposizione dei mastelli. Fino a quando non saranno contattati, nel rispetto della salute di tutti, non dovranno esporre alcun mastello”.