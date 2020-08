Condividi Pin 7 Condivisioni

Lo rende noto l’Associazione nautica Campo di Mare asd attraverso un proprio comunicato

Covid-19 Campo di Mare, da domani torna a disposizione dei Soci la sede dell’Associazione nautica – Attraverso un proprio comunicato l’Associazione nautica Campo di Mare asd comunica quanto segue: “L’Associazione nautica Campo di Mare asd, facendo seguito all’episodio Covid asintomatico riscontrato ieri, comunica che, espletate tutte le procedure previste ed ottenuto il nulla osta dalle Autorità sanitarie competenti per il tramite della Polizia locale, domani la Sede nautica tornerà ad essere a disposizione dei Soci e degli allievi della Scuola Vela.

Il presidente si è confrontato con la dottoressa responsabile Covid di zona fornendo sia i riferimenti della persona interessata e sia informazioni sulla presenza di un Protocollo Covid dell’Associazione e delle procedure in esso previste ed quotidianamente attuate (interventi di sanificazione quotidiani, registrazione puntuale degli ingressi in entrata ed uscita, norme igieniche, spazio a disposizione di ciascun ombrellone largamente superiore a quello previsto dalle Ordinanze vigenti, distanziamento interpersonale, assenza di locali chiusi frequentati dai soci, assenza di bar/ristorante, rispetto del Protocollo FIV per la Scuola vela, rispetto dell’Ordinanza che vieta il beach volley amatoriale, sanificazione straordinaria tempestivamente e scrupolosamente effettuata ieri sera ed oggi, etc.).

Le Autorità sanitarie e la Polizia Locale hanno ribadito l’assoluta esigenza, ripetiamo assoluta, di indossare la mascherina all’ingresso ed ogni qualvolta non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, la massima igiene degli ambienti e delle persone, il divieto di assembramenti, anche dei bambini. Sono raccomandazioni che, già ricomprese nel Protocollo dell’Associazione, non possiamo non condividere e che ribadiamo con determinazione, contando sulla consueta fattiva collaborazione dei soci.

Un ringraziamento alla dott.ssa Ursino della ASL di zona ed alla Comandante della Polizia locale dott.ssa Luchetti per il loro operato nella vicenda.

Un ringraziamento anche alla società FDS ed ai suoi collaboratori, impegnati ieri ed oggi, e lo saranno anche stasera, per interventi di pulizia e sanificazione straordinari.”