Presto sul territorio della Asl Roma 4 una nuova postazione per contrastare il virus

Covid-19, Asl Roma 4: ”Al poliambulatorio di Ladispoli saranno somministrati tamponi”

Dopo il successo riscontrato nel territorio dell’Asl Roma 4 per l’attivazione di tre postazioni fisse per sottoporre a tampone i cittadini selezionati dal Dipartimento di Prevenzione, nel corso e non oltre questa settimana anche al poliambulatorio di Ladispoli sarà allestita una nuova postazione.

Di fatti presto non saranno più tre, ma quattro le postazioni del comprensorio. Una presso il porto di Civitavecchia, l’altra presso l’ospedale di Bracciano e ancora presso il poliambulatorio di Capena, dove è stato possibile effettuare circa 200 tamponi con grande risparmio di tempo e risorse.

Questa soluzione innovativa consente ai pazienti di recarsi dal proprio domicilio, muniti di apposita autorizzazione, presso uno dei centri, dove senza scendere dalla macchina, vengono sottoposti a tampone orofaringeo da parte del personale sanitario.

Inoltre, sempre a Ladispoli, si è in attesa di una tenda dall’ARES 118.

Per i pazienti sintomatici e/o impossibilitati a raggiungere le postazioni, prosegue il servizio di tamponi presso la propria abitazione.

Si raccomandano i cittadini di seguire le regole che sono state dettate per contenere il contagio da Covid 19. Restate a casa e mantenete sempre la distanza di sicurezza quando uscite per questioni di prima necessità.