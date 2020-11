Share Pin 10 Condivisioni

Sul posto i vigili del fuoco. Nessun ferito

Costone di roccia frana sul fabbricato, paura ad Anzio

La sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra VVF 23/A il funzionario di servizio e alcuni nuclei specialistici nella ricerca di persone, USAR – SAF e Cinofili in Via Ardeatina presso il Comune di Anzio dove a causa del distacco di una grande porzione di falesia che dalla strada si è riversata sulla sottostante spiaggia coinvolgendo una parte di un fabbricato si è rischiato un dramma. Fortunatamente le ricerche di eventuali persone coinvolte hanno dato esito negativo e gran parte dell’area è stata interdetta per la relativa messa in sicurezza. Sul posto la polizia locale per i profili di competenza.