Cosa accadde nel mondo il 9 febbraio? Tra le tante cose che sono accadute negli anni il 9 febbraio, ne abbiamo scelte tre:

Il 9 febbraio 1849 un’Assemblea eletta con suffragio universale proclamò la Repubblica Romana. Il mese successivo ne affidò la guida a un Triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. Come bandiera, la Repubblica adottò il tricolore. La Repubblica Romana ebbe vita breve. Cadde il 4 luglio dello stesso anno. Dopo meno di cinque mesi, a causa dell’intervento militare della Francia di Luigi Bonaparte.

Il 9 febbraio 1895 William G. Morgan, un istruttore di educazione fisica, inventa la pallavolo. Morgan inventò la pallavolo quando era insegnate di educazione fisica nel college della Ymca di Holyoke, nel Massachusetts. Questo sport fu ideato come gioco da poter praticare in luoghi chiusi nella stagione invernale. Morgan si ispirò ad altri sport, e ideò una combinazione di elementi presi dalla pallamano, dal tennis e dalla pallacanestro. Morgan chiamò questo nuovo gioco: mintonette. In seguito, il nuovo sport cambiò il suo nome in volley. E nel 1964, in occasione dei giochi olimpici di Tokyo, fu inserita fra gli sport olimpici.

Il 9 febbraio 1939, vengono ampliate, con un Regio Decreto, le leggi razziali italiane. Gli Ebrei non potranno più possedere o gestire delle aziende importanti per la difesa dell’Italia, e che impieghino più di cento persone. Non potranno più possedere terreni che valgono più di cinquemila lire o fabbricati che valgano più di ventimila lire