Coronavirus: zona rossa anche a Monte San Giovanni Campano

Il presidente della Regione Lazio Zingaretti ha firmato l’ordinanza per applicare le misure restrittive anti Covid già riservate all’altra ciociara Torrice. Saranno in vigore dall’1 di notte del 27 febbraio. Ora sono 5 i comuni “rossi” a livello regionale

Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha dichiarato zona rossa anche il comune ciociaro di Monte San Giovanni Campano. Il via libera all’apposita ordinanza è arrivato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito stamattina in Prefettura per organizzare la blindatura da parte delle forze dell’ordine.

Dopo Torrice, si tratta della seconda cittadina in provincia di Frosinone, nonché la quinta a livello regionale (vedi Roccagorga in provincia di Latina, e Colleferro e Carpineto Romano nella città metropolitana di Roma), a essere assoggettata alle misure più restrittive contro il Coronavirus. A Msg Campano saranno in vigore dall’una di notte di domani, sabato 27 febbraio, e per i seguenti 14 giorni.