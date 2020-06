Condividi Pin 14 Condivisioni

Entro la settimana dovrebbe arrivare il via libera sulle linee guida per il rientro a scuola

Coronavirus, si tornerà tra i banchi di scuola il 14 settembre –

La data c’è, o quasi: il 14 settembre. Ora mancano solo le linee guida per capire in che modo tornare tra i banchi di scuola a settembre.

E proprio queste dovrebbero arrivare in settimana (tra domani e giovedì).

“E’ urgente far sapere quando e come si riparte a settembre”, ha spiegato la coordinatrice della commissione istruzione in Conferenza delle Regioni, Cristina Grieco.

La data del 14 settembre, proposta dal ministro Azzolina sembra aver trovato l’accordo di tutti. Ora però si aspettano le linee guida.

Per quanto riguarda il distanziamento, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, le Regioni hanno proposto di dare un parametro oggettivo per il distanziamento degli alunni che potesse essere di aiuto ai presidi e agli amministratori locali: da un generico metro lineare di distanza le Regioni propongono una superficie pari a 1,8 metri quadri.

Proposto l’uso della mascherina per gli spostamenti ma non quando gli studenti sono seduti al banco.