578 le persone decedute. 962 sono guariti

Coronavirus, scende la pressione sugli ospedali

Prosegue il calo in media dei nuovi casi accertati rispetto ai giorni precedenti. I dati aggiornati dell’emergenza sanitaria in atto in Italia forniti dalla Protezione Civile di mercoledì 15 aprile 2020: totale positivi 165.155; attualmente positivi 105.418 (+1.127 rispetto a ieri); guariti 38.092 (+1.127 rispetto a ieri); decessi 21.645 (+578 rispetto a ieri).

Il 71% delle persone positive, ovvero 74696, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Continua a scendere la pressione sugli ospedali. Oggi sono -107 i posti occupati in terapia intensiva (3079 le persone in rianimazione). Scende anche il numero dei ricoveri ordinari, – 368.

Conferenza stampa del 15 aprile 2020 ore 18 🔴 Siamo in diretta con il Capo Dipartimento Borrelli per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus Gepostet von Dipartimento Protezione Civile am Mittwoch, 15. April 2020