Cerveteri, le farmacie comunali pronte all’E-commerce

Tutti i cittadini di Italia potranno acquistare dalle farmacie della Multiservizi Caerite

Le farmacie comunali di Cerveteri allargano i loro confini e sono pronte a offrire i loro prodotti e le loro prestazioni in tutta Italia.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessio Pascucci in diretta Facebook (QUI).

Venerdì sarà infatti lanciato l’e-commerce. Tutti i cittadini d’Italia potranno acquistare i prodotti dalle farmacie comunali di Cerveteri attraverso il sito www.farmaci.me.

Per i residenti a Cerveteri e dei comuni limitrofi, inoltre, sarà possibile acquistare anche farmaci che necessitano di una ricetta medica. Sul sito vengono spiegati i tre metodi per poter effettuare l’acquisto per questo tipo di farmaci.