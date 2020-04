Condividi Pin 1 Condivisioni

Bambino Gesù, 8 bambini ricoverati. Tutti in condizioni stabili

Nell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù ci sono 8 bambini e 6 mamme ricoverati al Centro COVID di Palidoro. Sono tutti in condizioni stabili. Dimesso nelle ultime 24h in isolamento domiciliare 1 altro paziente clinicamente guarito di Frosinone. Si evidenzia un aumento graduale di accessi al DEA del Gianicolo da parte di pazienti no-COVID che hanno bisogno di cure non programmate