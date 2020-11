Share Pin 0 Condivisioni

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei fa il punto della situazione in città

Coronavirus Santa Marinella, Tidei: “Dobbiamo affidarci alla responsabilità dei cittadini” –

Salgono anche nella Perla del Tirreno i contagi e il primo cittadino Pietro Tidei torna a invocare la responsabilità di ognuno.

“Dobbiamo prestare più attenzione – ha detto – e cercare di rispettare le regole”.

A chi ha chiesto più controlli da parte delle forze dell’ordine, Tidei ha evidenziato come la città è dotata di soli due agenti della Polizia locale per turno.

“E’ ovvio che più che fare sanzioni – ha proseguito – dobbiamo affidarci alla responsabilità dei cittadini”.

“Nonostante queste difficoltà che hanno riguardato anche il nostro personale comunale – ha proseguito poi il Sindaco – con più della metà degli uffici totalmente vuoti, è evidente che anche l’amministrazione rischia di rallentare il passo, ma andiamo avanti grazie alla collaborazione di dipendenti, consiglieri e giunta”.

Tidei illustra alcuni dei progetti portati avanti in questo periodo come ad esempio la Scuola delle Vignacce dove i lavori sono quasi ultimati con il plesso che dovrebbe essere consegnato già a dicembre.

Si lavora anche per il trasferimento dei locali del lungomare Marconi in quello delle Benedettine, alla riqualificazione, da parte di privati, di due aree pubbliche e ai progetti di risanamento idrogeologico di frane ed erosione costiera che ha ottenuto un finanziamento di 950mila euro e che sarà affidato a “professionisti locali e non” per la “progettazione di queste aree”. GUARDA IL VIDEO