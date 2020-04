Condividi Pin 18 Condivisioni

Hanno perso la vita 285 persone

Coronavirus, record di guariti. Oltre 4 mila

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, ad oggi, 30 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi. Calano notevolmente i positivi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 101.551, con una decrescita di 3.106 rispetto a ieri. Di questi 1.694 sono in terapia intensiva, 101 in meno rispetto a ieri e 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1061 in meno rispetto a ieri.

Si registra il numero più alto di guariti 4.693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945.

285 decessi.

I dati della Protezione Civile

Conferenza stampa del 30 aprile ore 18 🔴 Coronavirus: siamo in diretta con il Capo Dipartimento Borrelli per un aggiornamento sull'emergenza 👇 Gepostet von Dipartimento Protezione Civile am Donnerstag, 30. April 2020