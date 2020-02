Condividi Pin 0 Condivisioni

Si tratta di una bambina di 4 anni, di due bambini di 10 e uno di 15. L’assessore al Welfare: “Il virus ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie”

Coronavirus, quattro minorenni positivi al test in Lombardia –

Sono quattro i minorenni risultati positivi al test del coronavirus in Lombardia, in ospedale e due sono stati già dimessi.

Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata al San Matteo, di due bambino di 10 anni e un ragazzo di 15.

Il bilancio in Italia sul coronavirus è di 354 contagiati di cui 11 morti in 9 Regioni di Italia.

Di questi 259 casi e 9 vittime sono in Lombardia, 58 con 2 morti in Veneto, 26 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e Liguria, uno in Alto Adige.

A Napoli le scuole resteranno chiuse fino a sabato per effettuare interventi straordinari di pulizia.

Intanto il ministro Dadone ha detto sì al telelavoro, così da favorire chi ha delle patologie.

In Austria una donna italiana che si trovava in vacanza è morta la notte scorsa.

Non si esclude il contagio da coronavirus.

In Francia sono 17 i casi di contagio e un morto. Si tratta di un francese di 60 anni ricoverato in condizioni gravi all’ospedale parigino della Pitié-Salpetriere.

La Russia sconsiglia viaggi in Italia.

Primo caso anche a Madrid. Si tratta di un 24enne che era stato in Italia.