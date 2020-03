Coronavirus, quando si arriverà a zero contagi?

Condividi Pin 2 Condivisioni

Le statistiche dell’Einaudi Institute for Economics and Finance sulla situazione in Italia. Si potrebbe arrivare a zero contagi entro il 16 maggio

Quando si uscirà dall’emergenza coronavirus? Si potrebbe arrivare a quel momento tra il 5 e il 16 maggio. E’ questo il dato emerso dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma, sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente.

La base statitisca è costuita dagli ultimi dati forniti dalla Protezione civile, stimando le variazioni quotidiane e la loro evoluzione nel tempo.

Secondo le stime le nuove diagnosi di covid-19 si dovrebbero azzerare tra il 5 e il 16 maggio anche in Toscana, la Regione che ad oggi sembra essere indietro nel piegare la curva.

Ci sono poi Regioni più avanti, che potrebbero raggiungere l’obiettivo molto prima, come ad esempio il TRentino Alto Adige dove i contagi si potrebbero finalmente voltare pagina il 6 aprile. Il giorno dopo, il 7 aprile in Basilicata, l’8 aprile in Valle d’Aosta. E ancora: nel Lazio il 16 aprile, fino ad arrivare alla Toscana il 5 maggio.

I dati, però, tengono a precisare dallEief, possono essere soggetti a revisioni. Un numero relativamente ridotto di nuovi casi può infatti far variare di molto le estrapolazioni.

