Coronavirus, positiva una donna di Fiumicino

Sarebbe risultata positiva al #coronavirus una donna di Fiumicino tornata da pochi giorni dal bergamasco. Il test è stato effettuato nella giornata odierna allo Spallanzani. Tutte le persone con cui era entrata in contatto sono in isolamento. La donna non presenterebbe sintomi particolari.

«L’esito dei test effettuati in data odierna dall’Istituto Spallanzani conferma un caso di positività al COVID-19. I test sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la convalida», così l’istituto in una nota.