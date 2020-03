Condividi Pin 14 Condivisioni

La nota della Polizia di Stato

Coronavirus, Polizia di Stato: “Attenzione ai tentativi di furto di dati via email” – La Polizia di Stato ha comunicato in un post su Facebook che stanno arrivando email su come prevenire il COVID19 a firma delle dott.ssa Marchetti, presunta esperta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si raccomanda di NON APRIRE L’ALLEGATO, perché trattasi di caso di phishing, una frode informatica finalizzata al furto di dati personali e di segnalare il tutto a https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html Di seguito il link al post della Polizia di Stato su Facebook: https://www.facebook.com/poliziadistato.it/posts/2037953989683698