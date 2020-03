Coronavirus, per il terzo giorno rallenta la crescita dei contagi

Condividi Pin 3 Condivisioni

Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa ha esposto i dati di oggi dell’emergenza Covid-19 in Italia

Coronavirus, per il terzo giorno rallenta il numero dei contagi

Coronavirus, per il terzo giorno rallenta il numero dei contagi – “Per il terzo giorno consecutivo registriamo un rallentamento del numero dei contagi al Covid-19 in Italia”, così ha voluto aprire la sua consueta conferenza stampa giornaliera, iniziata alle ore 18.00, il Capo della Protezione Civile e Commissario all’Emergenza Coronavirus Angelo Borrelli per fare il punto sulla situazione globale nel Paese e per esporre poi i seguenti dati di oggi martedì 24 marzo 2020:

Totale positivi 69.176;

Le persone attualmente positive sono 54.030 (+3.612 rispetto a ieri);

Il numero dei guariti è di 8.326 (+894 rispetto a ieri);

Mentre il numero dei decessi è di 6.820 (+743 rispetto a ieri).