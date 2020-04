Condividi Pin 2 Condivisioni

Solo quando la task force di esperti avrà terminato i lavori comunicherà in maniera chiara i tempi e le modalità di allentamento del lockdown

Coronavirus, Palazzo Chigi: “Nessuna ipotesi definitiva sulle riaperture”-

Aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili. Sono quattro comparti produttivi di cui si starebbe valutando la riapertura prima del 4 maggio, forse a partire dal 27 aprile.

Rientrerebbero infatti tra quelle classificate dall’Inail come a basso rischio.

Il 4 maggio potrebbero riaprire, anche bar, ristoranti e parchi.

L’ipotesi, secondo quanto riporta l’ANSA, è sul tavolo degli esperti .

Ma in che modo riaprirebbero?

Ripristinando alcune delle regole in vigore prima del lockdown e aggiungendone altre: quindi distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento sociale anche al bancone, protezioni individuali per i dipendenti e in particolare per i camerieri, utilizzo di spazi all’aperto.

Analoghe disposizioni potrebbero essere applicate ai parchi, tra distanziamento sociale e divieto di assembramento.

Tuttavia Palazzo Chigi avverte precisando, che le decisioni sull’allentamento del lockdown saranno comunicate dopo la conclusione dei lavori della task force sulla fase due.

Sono molte le ipotesi che in questo periodo circolano in merito.

Solo quando la task force di esperti però, avrà terminato i lavori, comunicherà in maniera chiara i tempi e le modalità di allentamento del lockdown, così da dare agli italiani un’informazione certa, spiegano le fonti di Palazzo Chigi.