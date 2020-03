Coronavirus, oggi un minuto di silenzio e bandiera a mezz’asta in tutti i comuni d’Italia

Condividi Pin 1 Condivisioni

Oggi alle ore 12 Paese in lutto, unito per commemorare le vittime del virus

Italia in lutto, unita per commemorare le vittime del coronavirus.

Alle ore 12 di oggi infatti tutti i sindaci d’Italia indosseranno la fascia tricolore ed esporranno sulla facciata del proprio Comune la bandiera a mezz’asta, osservando un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarsi idealmente tutti.

Si invita la cittadinanza a fare altrettanto.

In particolare, il Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, ha affermato che anche le campane, in accordo con il Parroco Don Stefano, come quelle di tanti altri Comuni suoneranno a lutto.