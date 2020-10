Share Pin 3 Condivisioni

Dei nuovi positivi 115 sono a Roma: i dati di oggi dell’emergenza Covid-19 nel Lazio forniti dall’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato

Coronavirus, oggi nel Lazio 264 nuovi casi e 5 decessi –

E’ arrivato come di consueto il bollettino giornaliero dell’emergenza Covid-19 nel Lazio, diramato ora dall’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in cui ha affermato quanto segue: “Su 12 mila tamponi oggi, venerdì 2 ottobre 2020, nel Lazio si registrano 264 casi e di questi 115 a Roma, cinque i decessi e 55 i guariti. Nella Asl Roma 1 sono 51 i casi nelle ultime 24h e di questi un caso con link dalla Sicilia, ventotto sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 2 sono 44 casi nelle ultime 24h e tra questi venticinque sono i contatti di casi già noti e isolati, quindici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi. Nella Asl Roma 3 sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dall’Egitto e dieci sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 4 sono 18 i casi nelle ultime 24h e si tratta di dodici contatti di casi già noti e isolati e cinque casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 36 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sedici casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 33 i casi nelle ultime 24h e si tratta ventinove contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nelle province si registrano 62 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventisette i casi e si tratta di un caso con link dalla Lombardia, uno dal Brasile, due dalla Spagna e due dalla Tunisia. Diciotto i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano diciassette casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano otto casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono dieci i casi e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati e un caso con link dalla Sardegna.”