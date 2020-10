Coronavirus, oggi in Italia 2.257 nuovi e 16 decessi

Share Pin 3 Condivisioni

I dati di oggi dell’emergenza Covid-19 in Italia forniti dal Ministero della Salute

In calo il numero di nuovi contagi in Italia, secondo i dati forniti oggi, nel consueto bollettino giornaliero, dal Ministero della Salute: sono 2.257 oggi contro i 2.578 di ieri, ma con 60.241 tamponi, oltre 32mila in meno di ieri. Il totale dei casi sale a 327.586. Lieve calo anche dei decessi, oggi 16 (ieri erano 18), per un totale che supera quota 36mila, arrivando a 36.002. In forte crescita i ricoveri: 200 in più in regime ordinario (ieri +82), il cui totale balza così a 3.487, mentre le terapie intensive sono 20 in più (ieri +6), e sono 323 in tutto.

In isolamento domicilare si trovano 55.093 nostri connazionali, ieri erano 53.839.

Boom di casi in Campania nelle ultime 24 ore. Sono 431, molti di più della Lombardia (251), del Lazio (248) e del Veneto (230) che sono fra le regioni in tripla cifra. Tra queste, anche la Toscana con 185 casi, l’Emilia-Romagna con 167, il Piemonte con 129. Uno in più della Sicilia (128), poi la Liguria con 107. Nessuna regione a zero casi, quella che fa meglio (e l’unica con incremento a una cifra) è il Molise, +2.