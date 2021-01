Share Pin 1 Condivisioni

Coronavirus, oggi in Italia 13.574 nuovi casi e 477 decessi –

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.529.070 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 13.574, +0,5% sul totale contagiati — vedi sopra — (ieri erano +14.372).

I decessi odierni sono 477, +0,5% (ieri erano +492), per un totale di 87.858 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono 1.973.388 complessivamente: 19.879 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +1% (ieri erano +17.220). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in tutto 467.824 (sotto la soglia di 500 mila dal 23 gennaio), pari a -6.793 rispetto a ieri, -1,4%* (ieri erano -3.352).

La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 268.750, ovvero 6.429 in meno rispetto a ieri quando erano stati 275.179.

Mentre il tasso di positività è 5% (l’approssimazione di 5,050%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 5 sono risultati positivi; ieri era 5,2%.

Dal 15 gennaio questa percentuale casi/tamponi è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti al 15 gennaio e non è possibile fare confronti con lo storico.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi. «L’epidemia resta in una fase delicata e un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale», si legge nella bozza del monitoraggio Ministero della Salute-Iss. L’indice Rt nazionale è sceso: ora è 0,84 contro lo 0,97 precedente. Ma la quantità di infezioni quotidiane non permette di riattivare il tracciamento.