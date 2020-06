Condividi Pin 0 Condivisioni

427.097 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 2.032.524

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 7.670.887 – Secondo i dati “Health Emergency Dashboard”, curati per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 15 giugno 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 7.670.887 con 427.097 decessi.

Tra i maggiori. Il Paese con più casi al mondo restano gli Stati Uniti con 2.032.524 e più numero di decessi 114.466, seguiti per il continente americano da Brasile, con 802.810 casi e 41.828 decessi, Canada, 97.943 casi e 8.049 decessi, e Messico, con 139.196 casi e 16.448 decessi.

In Cina, dove l’emergenza Covid-19 ha avuto inizio, i casi accertati totali sono 84.729 con 4.645 decessi.

In Europa in casi totali in tutto il continente sono 2.383.174 con 187.530 decessi. Guidano la Russia, con 520.129 casi e 6.829 decessi, Regno Unito, con 292.950 casi e 41.481 decessi, la Spagna, con 243.209 casi e 27.136 decessi, Italia, con 236.651 casi e 34.301 decessi, Germania, con 186.022 casi e 8.781 decessi, Francia, con 156.287 casi e 29.374 decessi.