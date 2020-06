Condividi Pin 1 Condivisioni

Lavori pubblici, l’assessore ai lavori pubblici Sandro De Paolis: “Al momento è sospesa temporaneamente ogni nuova autorizzazione di scavo”

“Civitavecchia: open Fiber e disagi, serve un pit stop. Venerdì riunione” –

Lavori di scavo per la collocazione della fibra sospesi fino a venerdì.

È quanto ha stabilito Sandro De Paolis, in qualità di assessore ai Lavori pubblici, convocando contestualmente i rappresentanti di Open Fiber Spa ad una riunione per venerdì prossimo.

“La sospensione – ha spiegato De Paolis – ha chiaramente natura temporanea, perché la fibra ottica è una infrastruttura strategica non solo per il servizio che offre alle famiglie, ma per lo sviluppo che può consentire alle stesse imprese che operano sul nostro territorio.

Tuttavia, davanti alle crescenti richieste e lamentele dei cittadini circa la modalità di svolgimento dei cantieri, abbiamo ritenuto di dover effettuare un “pit stop” per poter ripartire meglio e soprattutto in maniera più efficiente.

Al momento è comunque sospesa temporaneamente ogni nuova autorizzazione di scavo”-