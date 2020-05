Condividi Pin 1 Condivisioni

I decessi sono 277.708. Il Paese con più casi restano gli Stati Uniti

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 3.976.043 – Secondo i dati “Health Emergency Dashboard”, curati per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 11 magio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 3.976.043 con 277.708 decessi.

Il Paese con più casi al mondo sono gli Stati Uniti con 1.245.775 e più numero di decessi 75.364, seguiti per il continente americano da Brasile, con 155.939 casi e 10.627 decessi, Canada, 66.780 casi e 4.628 decessi, e Messico, con 31.522 casi e 3.160 decessi.

In Cina, dove l’emergenza Covid-19 ha avuto inizio, i casi accertati totali sono 84.450 con 4.643 decessi.

In Europa in casi totali in tutto il continente sono 1.709.788 con 155.594 decessi. Guidano la Spagna, con 223.578 casi e 26.478 decessi, seguiti da Russia, con 221.344 casi e 2.009 decessi, Italia, con 219.070 casi e 30.560 decessi, Germania, con 169.218 casi e 7.395 decessi, Regno Unito, con 215.260 casi e 31.587 decessi, Francia, con 138.854 casi e 26.310 decessi.