864.618 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 6.050.444

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 26.121.999 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 4 settembre 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 26.121.999 con 864.618 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 6.050.444; Brasile con 3.997.865; India con 3.936.747; Russia con 1.009.995; Perù con 663.437; Colombia con 633.339; Sud Africa con 630.595; Messico con 610.957; Spagna con 479.554; Argentina con 439.172; Cile con 416.501; Iran con 380.746.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 272.912. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 13.725.652, in Europa 4.499.788, in Asia 4.353.514, nell’area del Mediterraneo 1.967.073, in Africa 1.066.906, mentre nel Pacifico 508.325.