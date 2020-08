Condividi Pin 0 Condivisioni

805.902 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 5.612.163

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 23.279.683 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 24 agosto 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 23.279.683 con 805.902 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 5.612.163; Brasile con 3.582.362; India con 3.106.348; Russia con 956.749; Sud Africa con 607.045; Perù con 585.236; Messico con 556.216; Colombia con 533.103; Cile con 397.665; Spagna con 386.054; Iran con 358.905; Argentina con 336.802.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 259.345. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 12.423.028, in Europa 3.970.890, in Asia 3.602.066, nell’area del Mediterraneo 1.827.441, in Africa 1.000.379, mentre nel Pacifico 455.138.