Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 19.687.156 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 10 agosto 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 19.687.156 con 727.435 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 4.951.851; Brasile con 3.012.412; India con 2.215.074; Russia con 887.536; Sud Africa con 553.188; Messico con 475.902; Perù con 471.012; Colombia con 376.870; Cile con 373.056; Iran con 326.712; Spagna con 314.362; Gran Bretagna con 309.767.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 250.566. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 10.590.898, in Europa 3.562.774, in Asia 2.632.773, nell’area del Mediterraneo 1.644.359, in Africa 884.990, mentre nel Pacifico 370.621.