570.288 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 3.286.063

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 12.964.809 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 14 luglio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 12.964.809 con 570.288 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 3.286.063; Brasile con 1.864.681; India con 906.752; Russia con 739.947; Perù con 326.326; Cile con 317.657; Messico con 299.750; Gran Bretagna con 290.137; Sud Africa con 287.796; Iran con 259.652; Spagna con 255.953; Pakistan con 253.604.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 243.344. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 6.780.428, in Europa 2.946.104, nell’area del Mediterraneo 1.302.297, in Asia 1.196.651, in Africa 492.660, mentre nel Pacifico 245.928.