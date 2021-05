Share Pin 0 Condivisioni

Su quasi 28mila test si registrano 308 nuovi casi, 16 decessi, 1176 ricoverati e 1788 guariti. Sono 185 (-9) le terapie intensive

Oggi su 10771 tamponi nel Lazio (+1027) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 28mila test, si registrano 308 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 16 (+5), i ricoverati sono 1176 (-43).

Coronavirus: nel Lazio diminuiscono ricoveri e terapie intensive

I guariti 1788, le terapie intensive sono 185 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 174. Diminuiscono ricoveri e terapie intensive

Prime dosi ad oltre il 43% della popolazione target (2.000.086)

Totale vaccinazioni: 3.066.240 alle ore 16:00

Farmacie: oltre 20mila prenotazioni. Sold out. Lazio è prima fra le grandi regioni ad aver aperto alle somministrazioni in farmacia che saranno, assieme ai medici di medicina generale, la struttura portante della campagna vaccinale

Vaccini: esordisce il Week Day Festa della Repubblica AstraZeneca mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 di giugno.

La prenotazione avverrà sulla app Ufirst con ticket virtuale.

Da oggi martedì 25 maggio alle ore 24 prenotazione per fascia di età 43/40 anni (1978/1981)** avviate da oggi prenotazioni per fasce di età per personale aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma.

Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it

LA SITUAZIONE NELLE ASL DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

ASL Roma 1: sono 50 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi;

Asl Roma 2: sono 85 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: sono 39 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 6: sono 51 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 58 casi e si registrano 5 decessi nelle ultime 24h.

Nella ASL di Latina sono 27 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

