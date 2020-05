Coronavirus, Lazio. D’Amato: “Oggi 12 nuovi casi e trend a 0,2%”

Condividi Pin 1 Condivisioni

"Più 6 recuperi di notifiche." Tutti i numeri di oggi dell'emergenza sanitaria in atto nel Lazio forniti dall'Assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato

Tutti i numeri di oggi dell’emergenza sanitaria in atto nel Lazio forniti dall’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 12 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 6 recuperi di notifiche e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 29 unità. Otto nuovi casi a Roma città è uno dei valori più bassi mai registrati. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. Dall’inizio della campagna dei test sono stati eseguiti complessivamente 41.798 con una percentuale di sieroprevalenza del 2,4%. Ciò ha contribuito a rilevare 81 casi asintomatici positivi al tampone. Con questa modalità testiamo circa 10 mila persone al giorno.

Apriranno ai privati cittadini alla tariffa regionale per i test di sieroprevalenza (15,23 euro) i laboratori dell’A.O. San Giovanni, dell’A.O. Sant’Andrea e dell’A.O. San Camillo.

I decessi sono stati 5 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.430 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 239 mila” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 33.800 mascherine chirurgiche, 28.100 maschere FFP2, 5.100 maschere FFP3, 6.700 calzari, 37.500 guanti.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 29 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi. 17 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 77 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 50 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 2 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 70 e 73 anni. 37 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto paziente di 70 anni. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con patologie pregresse. 162 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 4 pazienti guariti. Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Umberto I – 70 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti;

Policlinico Tor Vergata – 31 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti;

Policlinico Gemelli – 60 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva;

Policlinico Campus Biomedico – 16 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 9 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Ares 118 – Iniziato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini.

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24.

Istituto Zooprofilattico – Conclusa l’indagine sierologica sul personale sanitario.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – nella giornata di ieri 4 casi positivi. I pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro diventano 11: 7 bambini e 4 mamme. Buone condizioni generali per tutti.