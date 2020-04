Condividi Pin 5 Condivisioni

Tutti i numeri aggiornati dell’emergenza Covid-19 nel Lazio

Coronavirus, Lazio. 1.433 le persone guarite, 397 i pazienti deceduti – Per l’emergenza Coronavirus nel Lazio, 4562 sono gli attuali casi positivi nel territorio della Regione. Di cui 2955 sono in isolamento domiciliare, 1464 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 143 sono ricoverati in terapia intensiva.

397 sono i pazienti deceduti e 1433 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 6393 casi.