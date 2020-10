Share Pin 14 Condivisioni

Un serpentone di auto si snoda tra le vie della zona artigianale per raggiungere il drive in all’interno della Casa della salute sulla via Aurelia

Coronavirus Ladispoli – Cerveteri, ancora lunghe code al drive in alla casa della salute

Come tutti i giorni, e in particolar modo nel pomeriggio, anche oggi, un lungo serpentone di auto si snoda lungo le vie della zona artigianale di Ladispoli.

Automobilisti in fila, in attesa di sottoporsi al tampone presso il drive in attivato dalla Asl Roma 4 alla Casa della salute sulla via Aurelia.

Nei giorni scorsi le lunghe file avevano rischiato di congestionare la statale Aurelia. Proprio per questo motivo, già ieri, il sindaco Alessandro Grando ha annunciato modifiche alla viabilità per raggiungere il drive-in: si passa dalla zona artigianale.

A monitorare la situazione, a pochi passi dalla Settevene Palo, gli agenti della Polizia locale che dovrebbero bloccare le auto in fila qualora la coda dovesse raggiungere proprio la Settevene. Il rischio altrimenti sarebbe la paralisi, in entrata, dell’ingresso nord della città balneare.

Dalle 7 alle 14 vengono eseguiti i tamponi molecolari, mentre dalle 14 i test rapidi. A congestionare il traffico e a creare le lunghe attese degli utenti in fila, molto probabilmente, la priorità data ai minori di 16 anni. Per loro “corsia preferenziale” dalle 14 alle 16.

Per effettuare il tampone ci si può mettere in coda fino alle 18.

