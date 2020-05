Condividi Pin 3 Condivisioni

Il materiale è giunto in Italia con un volo China Airlines

Coronavirus, la Protezione Civile di Bracciano raccoglie i presidi arrivati dalla Cina

Il personale della Protezione Civile di Bracciano era presente e ha partecipato attivamente allo scarico del materiale arrivato dalla Cina con un volo China Airlines per combattere l’emergenza coronavirus. Come si legge dai post su facebook di alcuni degli operatori, è tanto l’entusiasmo per questa iniziativa, che testimonia ancora una volta quanto la comunità internazionale collabori con l’Italia in questa situazione di emergenza.

