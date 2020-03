Coronavirus, in quarantena il Comune di Santa Marinella: consiglieri e assessori in isolamento fiduciario

Condividi Pin 6 Condivisioni

Anche i dipendenti della Perla restano a casa e rassicurato i cittadini di non aver registrato alcun sintomo

Coronavirus, in quarantena il Comune di Santa Marinella: assessori e consiglieri in isolamento fiduciario

Conosciuta la positività al Coronavirus del Sindaco Pietro Tidei, è scattato il piano di prevenzione e sicurezza nei confronti dei dipendenti, degli assessori, dei consiglieri del Comune di Santa Marinella e di tutti coloro che hanno preso accordi o contatti con il primo cittadino.

Molti sono i messaggi scambiati sui social di solidarietà e auguri di pronta guarigione al Sindaco. In queste ore anche consiglieri, assessori e dipendenti della Perla hanno rassicurato i cittadini di non aver registrato alcun sintomo ed anzi di tornare più forti di prima. Al momento però si trovano in isolamento fiduciario e preventivo.

Isolamento per tutta la Giunta. In particolare, il vicesindaco Bianchi, Befani, Chegia, D’Emilio, Ferullo, Fratarcangeli; Amanati, Gaetani, Minghella.

A rischio anche gli enti della Protezione Civile, Polizia, Carabinieri e tutti coloro che sono stati a stretto contatto con il Sindaco.