Share Pin 0 Condivisioni

Tasso di positività oltre il 10%. Scende la pressione sulle strutture ospedaliere

Coronavirus, in Italia sono 15104 i nuovi positivi. 352 i decessi

Sono 15.104 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di solo 137.420 tamponi processati, 40 mila in meno del giorno precedente. Il tasso di positività risale all’11%, in aumento dell’1,8% rispetto a sabato. Le vittime sono 352, in forte calo rispetto ai 553di sabato, 68.799 da inizio pandemia.

In calo ricoveri (-206) e terapie intensive (-41).