Rispetto a ieri sale il numero dei nuovi casi e di coloro attualmente positivi. 8 i decessi, secondo i dati del Ministero della Salute

Coronavirus, in Italia oggi 208 nuovi casi e 8 decessi – Sono 208 i casi accertati in più rispetto a ieri. Questi i dati aggiornati dell’emergenza sanitaria in atto in Italia forniti dal Ministero della Salute di lunedì 6 luglio 2020: Totale positivi 241.819; Attualmente positivi 14.709 (+67 rispetto a ieri); Guariti 192.241 (+133 rispetto a ieri); Decessi 34.869 (+8 rispetto a ieri). Di seguito la tabella con i numeri regione per regione e totali.